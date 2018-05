Montecorvino Pugliano, via libera alla riqualificazione delle strade comunali

La giunta comunale di Montecorvino Pugliano ha dato il via libera al progetto per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale Ponte Lisciatoio (che collega la frazione San Vito a Bivio Pratole e che comprende via Caltanissetta, via Torino e via Genova) ed alla candidatura dello stesso al finanziamento nell'ambito della procedura indetta dalla Regione per interventi sulla viabilità regionale finanziati con le risorse Fsc 2014-2020.

I dettagli

Il progetto, del valore di 1 milione e 250mila euro, prevede la realizzazione di zanelle laterali, fogne, pubblica illuminazione ed impianto per fibra ottica. Una conferma della grande attenzione nei confronti della viabilità cittadina sa parte dell'amministrazione Lamberti, che, dopo aver asfaltato, via Caltanissetta, via Torino e via Genova, ha messo in moto l'iter per migliorare la situazione delle strade che collegano le frazioni alte alla Ss18.

Il commento del sindaco facente funzioni Alessandro Chiola: