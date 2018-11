Nuovo tentato furto al "Decathlon": ladri messi in fuga da un agente

Nuovo tentativo di furto al centro “Decathlon” situato in località Pagliarone a Montecorvino Pugliano.

La dinamica

La scorsa notte i soliti ignoti hanno provato ad intrufolarsi dalla zona scarico merci per rubare. Soltanto che il tempestivo intervento di un’agente armato dell’Ivri, che, in quel momento, si stava avvicinando all’ingresso principale della struttura per sincerarsi del tranquillo svolgimento dei lavori interni, ha costretto i ladri a darsi alla fuga. In queste ore sono al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei malviventi.