Paura sul treno Napoli-Sapri, accoltellato uno straniero: si indaga

Paura, nella serata di ieri, sul treno regionale 2431 Napoli – Sapri, dove un cittadino romeno è stato accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Montecorvino Rovella-Bellizzi.

L'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, quattro stranieri sarebbero venuti alle mani a seguito di una violenta discussione sfociata in rissa. Attoniti gli altri pendolari che hanno subito dato l’allarme ed azionato il treno d'emergenza. Appena il treno si è fermato tre di loro sono fuggiti via, mentre l'uomo rimasto ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Battipaglia dov’è stato medicato. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.