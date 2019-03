Montecorvino Pugliano, Chiola e De Matteis aggrediti durante il Carnevale

Momenti di tensione, ieri sera, durante la festa di Carnevale a Montecorvino Pugliano, dove alcune persone hanno aggredito verbalmente, sotto gli occhi increduli di famiglie e bambini, il candidato sindaco Alessandro Chiola e il consigliere comunale uscente Daniele De Matteis. Solo i carabinieri e i vigili urbani hanno sventato il peggio.

I commenti

Amareggiato l’ex vice sindaco Chiola: “Lo spettacolo indecoroso offerto da alcuni personaggi è da condannare senza se e senza ma! Non si può tollerare nessun tipo di violenza che sia essa fisica o verbale. Un'aggressione priva di motivazioni nei miei confronti e di Daniele De Matteis, durante una festa per bambini èun gesto vile che non può essere assolutamente giustificato! Chi si candida ad amministrare la nostra comunità ci minaccia di tenerci lontani dalla “loro” frazione, la “loro” festa hanno acquisito la proprietà! Una mancanza di rispetto per l'intera comunità. Ringrazio le forze dell'ordine che prontamente hanno evitato il peggio”. Di qui l’appello al suo principale avversario Mimmo Di Giorgio: “Lo invito a prendere le distanze da certi personaggi, che addirittura vogliono candidarsi ad amministrare il nostro comune. Montecorvino Pugliano merita il meglio e i protagonisti di tali azioni si qualificano ancora una volta per quello che sono. Noi ci dissociamo da questo modo di fare politica, minacce e diffamazione con menzogne per mendicare dei voti. Noi vogliamo una politica leale”.

Sulla falsa riga De Matteis: “Mi sento davvero a disagio, una situazione che non mi sarei mai nemmeno immaginato. Chi mi conosce, sa benissimo come mi comporto, il rispetto é la base di tutti i rapporti. Voglio precisare che non sono uno di quelli che va in strada a "cercarsela", figuriamoci ad una festa di bambini. Non ho mai offeso nessuno, non ho mai alzato un dito, ieri e mai. La politica in queste circostanze non c'entra, almeno per come la vedo io, abbiamo perso tutti! Grazie per i tanti attestati di stima e solidarietà. Un pensiero a tutte le persone presenti che hanno assistito a questo spettacolo indecoroso, con la speranza che sia una parentesi da dimenticare velocemente.

Guardiamo avanti!”

Pronta la presa di posizione di Di Giorgio: “Non è di certo un buon esempio utilizzare occasione di festa per dare sfogo alle proprie frustrazioni, come non è saggio utilizzare ogni occasione ed ogni strumento utile per alimentare lo scontro, chi semina vento alla fine raccoglie tempesta e questa è di certo una deriva che non ci appartiene..così come testimonia la nostra storia politica e personale”.