Nasconde in casa hashish e cocaina: arrestato 42enne a Montecorvino Rovella

Un pregiudicato 42enne di Montecorvino Rovella, L.D.L le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri di Bellizzi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Nel corso di una perquisizione, svolta ieri pomeriggio presso la sua abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di: 45 grammi di hashish in un unico pezzo nascosto sotto un cuscino coprisedia; 3 grammi di cocaina, suddivisa in 5 dosi di cui una nascosta in una scarpa; 1 bilancino elettronico di precisione e tre coltelli, di varia grandezza, con lama ancora intrisa di stupefacente. Al termine delle formalità di rito il 42enne è stato sottoposto ai domiciliari in attesa della direttissima, disposta per la mattinata di lunedì.