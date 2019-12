Picchiava moglie e figlia: arrestato 60enne a Montecorvino Rovella

Picchiava la moglie e la figlia di appena 13 anni per futili motivi. Per questo, la scorsa notte, un 60enne è stato arrestato, in fragranza di reato, all’interno della sua abitazione a Montecorvino Rovella.

L'intervento

Tempestivo l’intervento dei carabinieri giunti sul posto a seguito della richiesta di aiuto da parte della donna che, insieme alla figlia, ha riportato lesioni e contusioni. Ma fortunatamente nulla di grave. Sembra che la ragazzina si sia intromessa nella violenta discussione tra i genitori per difendere la madre. Nel corso della perquisizione, inoltre, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un’ascia all’interno dell’auto dell’uomo che è stata subito sequestrata. Sono in corso le indagini per ricostruire questa che sembra essere un’altra drammatica storia di violenze in famiglia.