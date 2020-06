Montecorvino Rovella, attivato lo Street Control: vigili in azione

È stato consegnato ufficialmente alla polizia locale di Montecorvino Rovella lo “Street Control”, che verrà utilizzato per rilevare automaticamente le targhe dei veicoli in movimento o stazionari e controllare, in funzione delle banche dati disponibili, eventuali inadempienze amministrative in materia di assicurazioni, revisioni e veicoli rubati. Lo strumento di rilevazione sarà installato su una delle auto della polizia locale. “Una conferma della grande attenzione dell’amministrazione nei confronti della sicurezza stradale e del rispetto della legalità” fanno sapere dal Comune. A testimonianza di ciò il discorso avviato con i Comuni del territorio nello scorso mese di ottobre per la realizzazione di programmi ed azioni condivise nell’ambito della sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I commenti

“In due anni – sottolinea il consigliere delegato alla Sicurezza Alfonso Di Vece – abbiamo messo in campo una serie di attività importanti con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di pedoni ed automobilisti. La strada da fare è ancora lunga, lo sappiamo, ma con dedizione ed impegno riusciremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi. In tal senso mi preme fare un ringraziamento speciale al corpo di Polizia Locale ed al comandante Massimiliano Falcone per la grande dedizione dimostrata anche durante il lockdown”.

“Sin dall’inizio del nostro mandato - aggiunge il sindaco Martino D’Onofrio – abbiamo posto la sicurezza dei cittadini fra le priorità dell’azione amministrativa. Passo dopo passo stiamo portando a casa risultati importanti, evitando facili spot o slogan demagogici. Abbiamo preso l’impegno con i cittadini di rendere Montecorvino Rovella più sicura e lo porteremo a termine”.