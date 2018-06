Pacco bomba al collaboratore del sindaco, De Luca: "Capire chi ha fatto barbaria simile"

"Sono andato in ospedale al "Ruggi" per portare la solidarietà al giovane avvocato di Montecorvino Rovella rimasto vittima di un gravissimo attentato: un atto di barbarie e di violenza inaudita, perché di questo si tratta. Siamo vicini - ha detto il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca - a lui e ai suoi genitori. Un ordigno costruito per uccidere. E se il pacco bomba fosse stato aperto all'interno dell'appartamento, avremmo avuto conseguenze terribili. Una tragedia inimmaginabile. Oggi non abbiamo nulla da aggiungere rispetto alle cause di questo attentato. Intanto faremo l'impossibile per dare il massimo di assistenza al giovane, in relazione soprattutto alle ferite gravissime che ha riportato agli arti superiori. Quindi bisognerà capire chi è stato capace di una barbarie come questa"