Montecorvino Rovella, pacco bomba al collaboratore del sindaco: è grave

Choc, alle 8.15 di oggi, a Montecorvino Rovella, dove un avvocato civilista di 29 anni, Giampiero Delli Bovi , è rimasto ferito gravemente alle mani dopo aver aperto un pacco trovato poggiato sul cancello di ingresso della sua abitazione.

I soccorsi

Il giovane, che è da sempre un collaboratore nello studio legale del neo sindaco Martino D'Onofrio, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si conosce ancora il movente.