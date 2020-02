Rischio crollo in una scuola a Montecorvino Rovella: scatta la chiusura

Il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio ha emesso un'ordinanza urgente che dispone la chiusura cautelativa e temporanea per i giorni 13 e 14 febbraio della scuola primaria statale "Giovanni Gentile" situata in frazione San Martino.

I disagi

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dello scollamento della guaina protettiva del lastrico solare. Nei due giorni di chiusura – fanno sapere dal Comune - “disposta solo ed esclusivamente per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza in assenza degli alunni e del personale scolastico” si procederà al ripristino della guaina. La situazione ritornerà alla normalità lunedì prossimo.