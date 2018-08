Montecorvino Rovella: Delli Bovi nuovo comandante della polizia locale

Il tenente colonnello Gianfranco Delli Bovi è il nuovo comandante della polizia locale di Montecorvino Rovella. A nominarlo il sindaco Martino D'Onofrio con decreto emesso in data 22 agosto. “Proseguiamo sulla strada del cambiamento indicata già in campagna elettorale - afferma il primo cittadino - a nome mio e dell'amministrazione tutta i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante. Ci muoveremo in un'unica direzione per mantenere ferma la barra della legalità e del rispetto delle regole in un clima di piena collaborazione coi cittadini”.

Il commento

Un ritorno a casa per il tenente colonnello classe 1953 Delli Bovi, nato e cresciuto a Montecorvino Rovella: “Sento forte la responsabilità dell’incarico. Ringrazio il sindaco D’Onofrio e l’amministrazione. Chiedo collaborazione ai cittadini e al corpo di polizia municipale per riuscire a risolvere le tante problematiche del nostro territorio. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, disponibilità e professionalità. Vivo a Montecorvino da sempre e ho chiaro gli obiettivi da conseguire per rimettere in marcia questo paese”.