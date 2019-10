Deve scontare la pena ai domiciliari, ma esce a spasso con il cane e viene arrestato

Deve scontare una pena ai domiciliari, ma dopo aver ricevuto la notifica, attende trenta minuti e va a spasso con il cane. I carabinieri lo arrestano di nuovo. E' accaduto a Montecorvino Rovella, con l'uomo trovato per strada dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. La persona in questione era in giro con il cane. Per lui la denuncia a piede libero per evasione, e il ritorno a casa, in regime di domiciliari.