Montecorvino Rovella: arrivano 15mila euro per il wifi gratuito

Il Comune di Montecorvino Rovella è tra i vincitori del secondo bando #Wifi4Eu, l'iniziativa dell'Unione Europea che finanzia l'installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e musei mediante un voucher di 15mila euro. I fondi saranno utilizzati per acquistare ed installare hotspot in aree pubbliche.

Le reazioni

Un risultato ottenuto grazie all’impegno dell’assessore all’Innovazione, Francesca Della Corte, che ha curato il progetto sin dal suo insediamento: “Un grande passo verso il superamento del divario digitale. Con questa bella notizia apriamo le porte della nostra città all’innovazione tecnologica. Sono orgogliosa di dire che presto i cittadini di Montecorvino Rovella potranno usufruire di una connessione internet in maniera totalmente gratuita”. Soddisfatto anche il sindaco Martino D’Onofrio: “Era uno dei punti fondamentali del nostro programma ed abbiamo mantenuto la promessa lavorando silenziosamente giorno dopo giorno. Andiamo avanti spediti sulla strada della “Smart city” che come amministrazione vogliamo realizzare”.