Montecorvino Rovella, partono i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade

Via libera ai lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade approvati nel corso dell’ultimo consiglio comunale e finanziati per 65mila euro grazie alla legge 145 del 2018.

Gli interventi

Cinque in tutto gli interventi programmati dall’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella su impulso dell’assessore ai lavori pubblici Carmine Falabella. Le zona interessate sono: frazione San Martino – Ponte Mileo (area prospiciente cooperative): rifacimento sottofondo stradale e apposizione dell’asfalto di due tratti in area pubblica nei pressi delle cooperative; Piazza Sant’Eustachio: intervento caditoie stradali; Via Cellini, via Bernini, Vicolo Foscari, Via Lombardia, via Provenza (capoluogo) e Corso Vittorio Emanuele (San Martino): rifacimento dell’asfalto;

- Via Pace: rifacimento marciapiede; Via Cavour: rifacimento marciapiede dal civico 17 al civico 19.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Martino D’Onofrio e l’assessore Falabella: “Diamo risposte ai cittadini attraverso una programmazione meticolosa ed attenta alle problematiche del territorio. Nonostante le difficoltà, legate al reperimento di fondi, siamo orgogliosi di annunciare l’avvio di ben cinque interventi. Altri verranno predisposti nei prossimi mesi, sempre nell’ottica del miglioramento generale della vivibilità della nostra Montecorvino Rovella”.