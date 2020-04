Carabiniere muore in ambulanza da Montecorvino a Salerno: c'è l'inchiesta

Dolore e sconcerto a Montecorvino Rovella dove, nei giorni scorsi, è deceduto un ex tenente colonnello dei carabinieri di 73 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tragedia

L’uomo si era fatto male dopo essere scivolato da un albero. Immediato il ricovero in ospedale a Battipaglia dove gli sarebbe stata diagnosticata una ferita all’inguine. Due giorni dopo le dimissioni e il ritorno a casa con la terapia da seguire. Soltanto che, nei giorni successivi, l’anziano si è aggravato. E, lo scorso 13 aprile, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per condurlo al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno dove, però, è giunto cadavere. Di qui la denuncia di una delle figlie ai militari dell'Arma, i quali hanno informato la Procura della Repubblica del capoluogo che, a sua volta, ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Al momento non vi sarebbero indagati.