Montecorvino Rovella, Miriana chiude la storia con Salvatore a "C'è posta per te"

Tra i protagonisti dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, andata in onda sabato sera su Canale 5, anche una ex coppia di Montercorvino Rovella.

La storia

A contattare il programma di Maria De Filippi è stato Salvatore, che ha voluto chiedere perdono a Miriana, dopo che lei ha scoperto sul suo telefonino collegamenti con siti per incontri ed altre chat erotiche. “Ho bisogno di un uomo. Non sono un giocattolo” l’appello di Miriana. “E io che sono?” la replica di Salvatore. “Non sei mai cambiato” l’ulteriore risposta della donna che era presente in studio insieme alla madre. “Non vivo senza di te” la contro-replica. Tant’è… busta chiusa sul finale!