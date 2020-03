Cittadini in quarantena a Montecorvino Rovella: nasce "Scuolanerd"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dall'idea di due montecorvinesi nasce #ScuolaNerd. Un piccolo contributo per alleggerire questo periodo di quarantena. Scuolanerd (www.scuolanerd.com) è un sito che raccoglie corsi online gratuiti sul web in modo da poter utilizzare il tempo a disposizione anche in maniera costruttiva (dal marketing alle lingue a come si usa la macchina da cucire). La piattaforma sarà in costante aggiornamento per garantire sempre nuovi contenuti. L'obiettivo è costruire, o ricostruire in alcuni casi, quello che sarà dopo questa reclusione forzata."Abbiamo pensato anche noi di dare un piccolo contributo per alleggerire questo periodo di quarantena. Scuolanerd – spiegano gli ideatori Mario Delli Bovi e Salvatore Cerino - è un sito che raccoglie corsi online sul web in modo da poter utilizzare il tempo a disposizione anche in maniera costruttiva. La piattaforma sarà in costante aggiornamento per garantire sempre nuovi contenuti. Già pensiamo a costruire o a ricostruire quello che sarà dopo questa reclusione forzata"