Sicurezza nelle scuole Montecorvino Rovella: finanziati tre interventi

Il Miur ha pubblicato la graduatoria degli interventi finanziati relativi alle verifiche strutturali dei solai e dei controsoffitti delle scuole. In tale graduatoria il Comune di Montecorvino Rovella è risultato essere destinatario di tre finanziamenti, da 7mila euro cadauno, per altrettante verifiche che saranno effettuate presso la scuola elementare di San Martino, la scuola infanzia di Sant'Eustachio e l'istituto scolastico di Gauro.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Martino D’Onofrio: “Confermiamo la nostra attenzione nei confronti della sicurezza dei nostri bambini che vanno messi in condizione di fruire in totale serenità dei plessi scolastici del territorio. I finanziamenti ricevuti rappresentano una tappa del percorso che l'amministrazione ha improntato per la messa in sicurezza delle scuole”. “Questi tre finanziamenti - aggiunge l'assessore all'Istruzione Stefania Quaranta - sono la testimonianza di come si intercettano le giuste misure da calare sul territorio per prevenire o attenzionare le strutture scolastiche che vanno monitorate e tutelate. A breve ci saranno altre interessanti notizie relative all'edilizia scolastica”.