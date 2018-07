Montecorvino Rovella: arrivano tre nuovi agenti di polizia locale

Estate Sicura a Montecorvino Rovella: questo il nome del progetto approvato dalla giunta comunale con apposita delibera per l'incremento della vigilanza sul territorio nella stagione estiva.

I dettagli

Il progetto in questione si pone l'obiettivo di tutelare maggiormente i luoghi di aggregazione sociale e di far rispettare al meglio le norme in materia di circolazione stradale. Il potenziamento del servizio di controllo prevede l'assunzione a tempo determinato (due mesi) di tre agenti di polizia locale e si focalizzerà soprattutto nelle ore serali e notturne, fino a mezzanotte, con particolare riferimento alla fascia di orario che va dalle ore 18 alle 24.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Martino D’Onofrio: “L'amministrazione garantire la sicurezza dei cittadini, la disciplina della viabilità soprattutto in prossimità dei luoghi delle tante manifestazioni organizzate sul territorio al fine di consentire alla cittadinanza di utilizzare nella massima tranquillità gli spazi dedicati agli eventi”.