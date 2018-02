Mariano Iodice presenta la "Scuola delle Arti" e il "Montecorvino Talent Show"

Presentazione ufficiale, lo scorso sabato sera, di due iniziative ideate ed organizzate dal presidente di "Prima i Cittadini" Mariano Iodice. In una affollatissima sala del Caffè Centrale a Montecorvino Rovella il giovane giornalista Luca Capacchione ha illustrato le due iniziative ed intervistato alcuni dei giovani artisti presenti e affermati musicisti, cantanti e titolari di scuole di danza cittadine.

L’iniziativa

"La Scuola delle Arti - ha spiegato Capacchione - è un' istituzione stabile che offrirà a giovani di talento nel campo della musica, canto e danza, le cui famiglie non hanno i mezzi, stage di perfezionamento. Il Montecorvino Talent Show invece è una manifestazione che si terrà in Montecorvino Rovella ogni anno che offrirà ai giovani talentuosi una vetrina nel campo dello spettacolo e borse di studio per i vincitori. Il tutto completamente gratuito. Per quest' anno - ha concluso Capacchione - le due serate del MTS si terranno in aprile ed agosto”. Nel corso del suo brevissimo intervento Iodice ha dichiarato: "Ringrazio la cara Alessia per l' ospitalità come sempre impeccabile e tutti gli intervenuti con un forte abbraccio. Siamo qui stasera perché sentiamo il dovere, come membri responsabili della nostra comunità, di aiutare i giovani di Montecorvino Rovella a dar corpo ai loro talenti e ai loro sogni. Noi siamo soliti fare fatti e non chiacchiere e non abbiamo l' abitudine di venir meno alla parola data. Le due importanti iniziative che presentiamo questa sera dureranno nel tempo e saranno al servizio dei nostri giovani e della nostra città oggi e negli anni a venire. Lascio spazio a voi, questa è la vostra serata".

Dopo i due interventi di apertura, le interviste a Polix e Trc con la presentazione in video dei loro ultimi brani e agli artisti e titolari di scuole di Danza Iena, Sonia Lettieri, Gianni Adinolfi, Michele Melillo, Maria Romano, Ramona Pinto.