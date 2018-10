Sente delle voci, pensa ai ladri ma spara ai carabinieri: denunciato

Intorno alla mezzanotte un anziano sente delle voci fuori dalla sua abitazione, situata nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana, in aperta campagna. Spaventato - riporta Il Mattino - prende il fucile, regolarmente detenuto, e spara due colpi in aria a distanza di un minuto per intimorire gli eventuali ladri. Ma, in realtà, sono i carabinieri che stanno svolgendo dei controlli sulla viabilità. Questi ultimi, uditi gli spari, corrono verso la casa del 71enne che,dopo aver spiegato i motivi degli spari, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.