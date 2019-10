Rubano un'auto e poi l'abbandonano: è caccia ai ladri a Montesano

Rubano un’automobile e poi scappano. E’ accaduto, la scorsa notte, a Montesano sulla Marcellana, dove dei ladri si sono introdotti all’interno di un’abitazione, situata in via Cadossano, per rubare un’automobile (Fiat Punto), vecchio modello, di colore bianco.

La denuncia

I proprietari si sono subito resi conto del furto, per via di alcuni rumori provenienti dal cortile, ed hanno sporto denuncia ai carabinieri che, questa mattina, hanno rinvenuto la vettura in un terreno agricolo di Montesano Scalo. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri.