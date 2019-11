Rubati gli attrezzi di lavoro al padre di una bimba malata: l'appello sui social

Tanta amarezza a Montesano sulla Marcellana, dove, nei giorni scorsi, i ladri hanno fatto irruzione all’interno di una ditta rubando delle attrezzature per un valore complessivo di circa 60 mila euro.

La storia

La vittima è il papà di una bambina, di nome Miriam, che è affetta da una rara malattia. E gli attrezzi portati via dai malviventi servivano all’uomo per lavorare: egli, infatti, si occupa della manutenzione dell’acquedotto. Un brutto colpo per la famiglia della piccola che, da sei anni, deve affrontare ingenti spese per combattere contro la malattia (sclerosi tuberosi). A supportare la famiglia è l’associazione “Ascoltami” che, su Facebook, ha lanciato un accorato appello ai cittadini: “Collaborate con le autorità al fine di aiutare questa famiglia e la nostra piccola”. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri di Sala Consilina.