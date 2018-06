Droga e bombe carta in casa: arrestato 44enne a Montesano

Un 44enne di Montesano Scalo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e di ordigni esplosivi artigianali.

Il blitz

Nella serata di ieri i carabinieri hanno fatto irruzione all’interno della sua abitazione, situata in un territorio isolato, per svolgere un controllo. E così hanno rinvenuto, nel garage, nascosti dentro diverse scatole di polistirolo, barattoli di Nutella, buste e cartoni, complessivamente oltre 4 chilogrammi di marijuana della tipologia skunk (una varietà geneticamente modificata, maggiormente ricca di principio attivo), alcuni semi utilizzati per la coltivazione delle piante dello stesso tipo ma anche tre bombe carta. L’uomo, quindi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.