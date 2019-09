Tragedia in casa, bimbo di tre anni muore schiacciato da una botte

Un bambino di soli 3 anni è morto schiacciato da una botte, all'interno della propria casa. La tragedia è avvenuta in serata, circa un'ora fa, a Montesano sulla Marcellana. La dinamica dei fatti è tutt'ora al vaglio degli inquirenti. L'abitazione si trova nella località di Cadossano, vicino alla frazione di Scalo. Inutili sarebbero stati i soccorsi al piccolo, trasferito dal 118 all'ospedale di Polla, ma giunto in condizioni disperate. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, impegnati a ricostruire i movimenti del piccolo e ad interrogare i genitori. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, per tutti gli esami del caso.

Il commento del sindaco

“È una serata di una tristezza infinita per la comunità di Montesano - dice il primo cittadino Giuseppe Rinaldi - Il dolore acuto di una tragedia così profonda lascia senza fiato! La comunità tutta di Montesano piange il suo piccolo angioletto e si stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia. Montesano è a lutto fin d’ora perché quando va via un bambino, va via sempre la parte migliore di una comunità”.