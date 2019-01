Incidente nella Val d'Agri, la data dei funerali di Giovanni Ferraro a Montesano sulla Marcellana

Sono giorni di lutto a Montesano sulla Marcellana dove, dopo i funerali di Nicola Ferraro, domani saranno celebrati i funerali di suoi fratello Giovanni, 79 anni, all’interno della chiesa di Santa Maria di Loreto alle ore 15.

L'incidente

I due fratelli sono deceduti a causa di un grave incidente stradale avvenuto in Basilicata. Entrambi, sabato scorso, erano a bordo di un furgone quando, improvvisamente, si sono ribaltati a seguito dello scontro con un’altra vettura. Nicola è morto sul colpo, mentre Giovanni è volato in cielo durante i funerali del fratello. Dolore in tutta la comunità per la loro scomparsa.