Emergenza furti a Montesano, il sindaco scrive al Prefetto: "Siamo preoccupati"

Il Sindaco di Montesano Sulla Marcellana scrive al Prefetto di Salerno per chiedere interventi urgenti sull'ultima serie di furti avvenuti, giorni scorsi, sul proprio territorio.

La lettera



"Espongo - si legge- la preoccupazione mia e di molti cittadini di Montesano Sulla Marcellana vittime, ultimamente, di furti in abitazioni o tentativi similari. Gli episodi, nell’ultimo periodo, si sono incrementati e ripetuti anche in orari diurni. Costante è lo sforzo delle forze dell’ordine nel cercare di garantire livelli alti di sicurezza ma in questa fase si rende necessaria un’azione rafforzativa e sinergica al fine di scongiurare ulteriori episodi”.

“In qualità di Sindaco, le chiedo di intervenire per quanto in suo potere, notiziandola di aver dato già mandato al locale Ufficio Tecnico di velocizzare ogni forma di affidamento di installazione di videosorveglianza territoriale e al Corpo di Polizia Municipale di incrementare la presenza su un territorio come Montesano particolarmente complesso ed articolato con i suoi 110 Km2 di estensione. Restiamo in attesa di conoscere l’esito dell’istanza di finanziamento presso Ministero dell’Interno per ulteriore progetto di videosorveglianza “Montesano Sicura”.

I furti sono avvenuti negli ultimi giorni sia a Montesano che nei territori ad esso limitrofi.