Cilento, Montezemolo fa tappa ad Agropoli e Paestum

Continuano ad arrivare i vip nel Cilento. Ieri è sbarcato con il suo yacht nel porto di Agropoli l’ex presidente di Confindustria e Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. Ad accoglierlo l’assessore comunale Eugenio Benevento che racconta: “Ci siamo intrattenuti a parlare e lo stesso, ha ribadito che è la quinta volta che viene nella nostra città in quanto ne ha sempre apprezzato le bellezze artistiche e naturalistiche, complimentandosi per l'organizzazione del nostro porto, conoscendo anche l'apprezzamento dell'avvocato Agnelli nei confronti della nostra città. Quest'anno Agropoli è stata meta di tantissimi turisti ma anche di tanti vip che hanno scelto la nostra stupenda città per trascorrere le loro ferie”.

Il tour

Successivamente il noto imprenditore italiano si è recato a Paestum per visitare gli storici Templi: “Mi permetto di dire, da un punto di vista imprenditoriale, che il business core di Paestum è certamente il tempio di Nettuno”. Subito dopo, ripensando ad una cosa che gli era stata detta durante la visita e cioè che la Basilica è l'unico tempio greco di epoca arcaica con il giro esterno di colonne ancora intatto, Montezemolo ha aggiunto che “la Basilica, per la sua età, è forse ancora più incredibile del tempio di Nettuno”.

Gallery