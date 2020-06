Carabinieri di Pontecagnano in volo: scoperta piantagione di cannabis sui Monti Lattari

Una piantagione di cannabis è stata scoperta dai carabinieri sui Monti Lattari durante i controlli in elicottero.

I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, hanno localizzato ben 750 piante di cannabis alte tra 80 e 120 cm nella zona di Lettere (Napoli). Al termine degli accertamenti, le piante sono state distrutte sul posto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei coltivatori.

