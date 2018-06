Venne morsa da una vipera in campagna: morta la 72enne di Rofrano

E’ deceduta poche ore fa la 72enne che, lo scorso 22 maggio, venne morsa da una vipera all’interno del suo terreno agricolo.

La tragedia

La donna, A.L le sue iniziali, è deceduta presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove era ricoverata nel reparto di “Rianimazione” in gravi condizioni da circa due settimane. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sembra che il veleno della vipera le abbia danneggiato in larga parte il cervello. Dolore nella piccola comunità di Rofrano dove la 72enne viveva insieme al marito.