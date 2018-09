Eboli, morso da una vipera: 61enne in ospedale

Tensione ad Eboli: un 61enne, come riporta L'Occhio di Salerno,è stato morso da una vipera mentre lavorava nel suo orto. E' finito in ospedale per il morso del rettile sbucato tra le piante del suo terreno, in zona Aversana.

I soccorsi

L’uomo ha avvertito un forte dolore alla mano destra: a prestargli i primi soccorsi, conducendolo in ospedale, suo figlio.