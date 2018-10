Non regge al dolore della perdita del marito: muore anche la moglie del professor Postiglione

Dolore immenso in casa Postiglione, a Salerno. Dopo la morte del professore Anacleto, infatti, anche la moglie, la signora Anna Bove, è volata in Cielo: la donna non avrebbe retto al dolore per la perdita del marito.

Il dramma

A 24 ore dal decesso del professor Postiglione, noto latinista e grecista, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, dunque, anche la moglie è spirata. I funerali di Anna Bove si svolgono oggi, alle ore 17, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Laspro. Ieri, nella stessa chiesa, i funerali del marito. Tutti stretti attorno alla famiglia.