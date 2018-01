Salerno antica a lutto, è morta la titolare dello storico bar Trieste

Dolore nel centro storico di Salerno: si è spenta la signora Anna Camera, nota come signora Cascone, titolare dello storico bar Trieste in via Duomo.

I funerali

E' stata punto di riferimento per tanti giovanissimi, negli anni passati. Fissati per oggi alle 12, i funerali, presso la chiesa di Sant'Agostino. Tutti stretti attorno alla famiglia.