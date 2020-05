Dramma a Celle di Bulgheria, muore folgorata sotto la doccia

Potrebbe essere stata una scarica elettrica a uccidere Francesca Maione, 27enne di Poderia, frazione di Celle di Bulgheria, trovata morta sotto la doccia dai familiari. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane, appena rientrata a casa, si era recata in bagno: durante la doccia, all’improvviso si è verificato un black-out. Accorsi subito in bagno, i familiari hanno trovato il corpo senza vita della 27enne, nel box.

Il dramma

Inutile, purtroppo, ogni tentativo di soccorso: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che pare abbiano dovuto mettere in sicurezza l’intera abitazione. Sul posto, anche i carabinieri per ricostruire le cause del tragico incidente. L’ipotesi al momento più probabile è che la giovane sia morta a causa di una scarica elettrica proveniente dal braccetto della doccia. Dolore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.