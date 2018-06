Battipaglia a lutto, si è spenta la maestra-animalista Eleonora Grillo

Battipaglia a lutto. Si è spenta Eleonora Grillo, maestra e animalista che ha formato generazioni di piccoli alunni, insegnando il rispetto per ogni forma di vita. Dopo aver lottato contro un brutto male, Eleonora è volata in Cielo, lasciando un vuoto incolmabile in quanti l'hanno conosciuta ed apprezzata. Sensibile e coraggiosa attivista, sempre pronta a difendere gli amici di zampa, Eleonora resterà per sempre nel cuore degli alunni e dei volontari che l'hanno amata. Dolore.

I messaggi degli amici su Facebook



So che adesso hai smesso di soffrire e sei in pace in un posto bellissimo che noi chiamiamo il ponte dell'arcobaleno accanto a tutti gli amici umani e animali che hai amato tanto..Il mondo aveva bisogno di una donna come te per il tuo cuore e per tutto quello che hai fatto per i nostri amici a quattro zampe ma sono sicura che continuerai a proteggere loro e noi che ogni giorno combattiamo la tua stessa guerra e so per certo che le donne come te non muoiono mai

Una leggenda narra che gli animali che muoiono soli, nei canili.... per strada..... senza aver mai ricevuto una carezza, non hanno accesso al paradiso subito, ma attendono l’arrivo di un animalista per entrarvi insieme..... Ecco Eleonora Grillo così mi piace immaginarti.....buon viaggio grande donna