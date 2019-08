Ricoverata d'urgenza a 12 anni: muore nella notte la piccola Francesca, choc a Matierno

Lutto a Salerno: è morta la piccola Francesca Raiola, 12enne di Matierno. Sgomento, nel quartiere salernitano in cui la ragazzina risiedeva: pare che da giorni fosse stata affetta da una febbre molto alta e che, a seguito di un malore, sia stata condotta in ospedale di urgenza.

Il dramma

Purtroppo, la piccola non ce l'ha fatta ed è deceduta nella notte presso il Ruggi. Non si conoscono le complicanze che hanno causato il decesso: la piccola, benvoluta da tutti, lascia il fratellino e i genitori. I funerali inizialmente fissati per domani alle ore 17 presso la chiesa di Matierno, sono stati rinviati a data da destinarsi, per via degli accertamenti che stabiliranno le cause della morte della 12enne. Dolore.

Il messaggio di cordoglio della scuola frequentata da Francesca