Cultura a lutto a Salerno, è morta Giovanna Sessa: il cordoglio del sindaco

Salerno a lutto: si è spenta Giovanna Sessa, funzionaria della Soprintendenza alle belle arti di Salerno, moglie di Giulio Corrivetti, Direttore della Unità Operativa di Salute Mentale Ds 68 – DSM dell'Asl di Salerno.

Dopo aver combattuto contro un brutto male, purtroppo, il cuore della nota funzionaria, stimata e apprezzata in città, ha smesso di battere. Dolore.

Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la scomparsa di Giovanna Sessa tra le protagoniste più apprezzate della nostra vita artistica e culturale.

La cara Giovanna ha dedicato la sua fervida esistenza ed alacre attività professionale alla tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e d'arte. In particolare si era distinta per l'organizzazione di mostre ed eventi d'arte moderna in luoghi storici realizzando un connubio mirabile tra passato presente futuro. All'amato marito Giulio Corrivetti, ai familiari ed amici l'umana solidarietà in queste ore di profondo dolore.