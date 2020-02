Pollica a lutto, si è spenta la madre di Angelo Vassallo

E' volata in Cielo, Giuseppina Masarone, madre di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica che fu ucciso con nove colpi di pistola il 5 settembre del 2010. Sua madre è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vallo della Lucania.

I funerali

Purtroppo, Giuseppina si è spenta prima che fosse fatta giustizia per l'omicidio del figlio, per la cui morte sono tutt’ora in corso le indagini della Procura della Repubblica di Salerno.I funerali si terranno venerdì alle ore 10, presso la chiesa nel porto di Acciaroli.