Lutto a Cava: la giovane Marta non ce l'ha fatta, il cordoglio del preside

Dolore, a Cava de' Tirreni: non ce l'ha fatta la giovanissima Marta Vovk alunna della II H dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII della città metelliana. Dopo aver lottato con coraggio contro un brutto male, la ragazza purtroppo è deceduta in un ospedale a Roma. Tutti stretti attorno alla famiglia di Marta, volata in Cielo troppo presto.

Il pensiero del dirigente scolastico Maurizio de Gemmis