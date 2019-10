Muore a scuola a 16 anni: tutti stretti attorno alla famiglia di Melissa, riunioni e incontri per ricordarla

Preghiere e riflessioni per Melissa La Rocca, la 16enne volata in Cielo ieri mattina, presso il liceo Genovesi-Da Vinci di Salerno, durante un'interrogazione di Matematica, presumibilmente per un aneurisma. Questa mattina, dalle 8:15, professori ed alunni di 3 e 4 F si sono riuniti nella biblioteca dell'istituto, insieme alla dottoressa Rispoli, psicologa dell'Asl, per affrontare il dolore della tragica e prematura scomparsa della giovane.

L'assemblea

Domani, poi, mercoledì 9 ottobre, in occasione della prima assemblea d'Istituto, il dirigente scolastico incontrerà i ragazzi delle altre classi per un ricordo della alunna. Tutti stretti attorno alla famiglia della 16enne.