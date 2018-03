Lutto a Salerno, muore la giovane critica d'arte Rosaria Tancredi

E' volata in cielo troppo presto Rosaria Tancredi, 28enne salernitana. Il 4 marzo è venuta a mancare la meravigliosa la giovane, vicina agli ambienti dell'arte, per la quale anche il sindaco Vincenzo Napoli ha espresso il suo cordoglio. Un brutto male le ha strappato la vita. Dolore.

Nata a Salerno e laureata in Storia e Critica d'Arte presso l'Università degli Studi di Salerno. Aveva acquisito esperienze presso il Distretto ad Alta Tecnologia - DATABENC con progetti legati alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Appassionata di arte contemporanea e nello specifico ai sistemi espositivi, comunicativi e di fruizione museale. Faceva parte di diverse associazioni culturali che si occupavano di promuovere il territorio salernitano, come il Touring Club, con cui aveva dato vita insieme alle amiche, nonché colleghe, Manuela D'Angelo, Mariangela Tarantino e Anna Lisa Vitolo, alla sezione Touring Giovani Salerno. Con il gruppo Giovani, costituitosi da solo un anno, aveva contribuito alla fruizione del sito di Santa Maria de Lama con eventi di attrazione culturale (spettacoli teatrali, musicali e mostre artistiche), favorendo la promozione e valorizzazione di uno dei monumenti più antichi del centro storico di Salerno e al coinvolgimento della comunità cittadina e di quanti ancora non conoscevano il sito, curando oltretutto anche l'aspetto relativo alla comunicazione sui social. L'interesse per la fruizione della cultura la appassionava e la impegnava attivamente attraverso visite guidate ed eventi dove era evidente la ricerca di una modalità innovativa e coinvolgente. Lavorava da pochi mesi presso l'azienda Naos, che si occupava di migliorare la fruizione di contesti museali grazie all'apporto della tecnologia. Resterà nei nostri cuori.