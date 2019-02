Sarno a lutto, è volata in Cielo la 41enne Rosaria De Filippo

"Il futuro mi riserva cose bellissime, me l’ha detto Gesù in Chiesa questa mattina...voglio crederci, non voglio smettere di sperare che ciò che sto vivendo passerà presto, che per me ci sono in serbo giorni straordinari. Vivete i vostri giorni meravigliosi, vivete anche quelli che lo sono meno, innamoratevi della vita anche quando non vi regala ciò che desiderate. Io ci sto provando, il mio sorriso è un sorriso alla vita anche se adesso non va come vorrei. Gesù esiste e fa miracoli ogni giorno...lo farà, non sono ancora pronta per lasciare questo mondo, ho tante cose da fare"