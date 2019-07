Amalfi, turista americana muore in albergo: si indaga

Tragedia ad Amalfi: una turista americana è morta in un albergo. Come riporta Il Vescovado, stanno indagando i carabinieri di Amalfi per far luce sulle cause del decesso.

Gli accertamenti

La salma della 49enne è stata sequestrata dai militari e sarà sottoposta ad autopsia. Si tratterebbe di una morte naturale: accertamenti in corso.