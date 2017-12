Capriglia piange il piccolo Alessandro, palloncini bianchi per l'ultimo saluto

Gremita, nel pomeriggio, la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Capriglia, a Pellezzano, per i funerali del piccolo Alessandro deceduto nei giorni scorsi all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per cause da chiarire.

L'omaggio

Palloncini bianchi e moto rombanti, per l'ultimo saluto al piccolo, tra le lacrime di familiari, amici e conoscenti. Dolore e rabbia per la scomparsa prematura del ragazzino di appena 13 anni. Indaga, intanto, la Procura per far luce sulla tragedia: sette i medici finiti nei guai.