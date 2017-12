Muore a 12 anni al Ruggi, il direttore istituisce una commissione interna: si indaga

Sgomento e dolore per la morte del piccolo Alessandro, 12enne di Capriglia spirato presso il Ruggi, per cause da accertare. Il Direttore Generale dell'azienda ospedaliera, il dottor Giuseppe Longo, sensibilmente vicino alla famiglia del piccolo Alessandro, ha immediatamente istituito una commissione interna, presieduta dal Direttore Medico di Presidio, dottor Angelo Gerbasio.

Gli accertamenti

La decisione è finalizzata ad acquisire ogni elemento utile a tutela della famiglia della vittima, nonché dell’operato dei medici e, soprattutto, della verità dei fatti. Si indaga.