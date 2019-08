Culturista morta a Nocera, presunto giro di anabolizzanti: 3 indagati

Sta indagando, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sulla morte di Anna Milite, la culturista di Nocera Superiore, 46enne, deceduta il 28 luglio scorso presso l’hospice dell’Asl “La casa di Lara”, a Salerno.

Il fatto

Lì, la donna era ricoverata in gravi condizioni dal marzo scorso a causa probabilmente di un uso eccessivo di anabolizzanti: la salma è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Nocera Superiore. I militari, dopo le denunce dei familiari della 46enne, avevano avviato le indagini che hanno consentito di individuare un presunto giro di sostanze dopanti che potrebbe coinvolgere numerose palestre dell’Agro.

Gli indagati

Come riporta La Città, tre al momento sarebbero le persone indagate per la morte della donna nocerina: S.S., un medico 44 enne di Pompei, e due giovani, rispettivamente di Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, il 36enne G.R. e il 38enne G.B, rappresentanti di prodotti anabolizzanti venduti in numerose centri fitness del comprensorio. L'accusa sarebbe di istigazione al suicidio.