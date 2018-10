Muore in clinica durante la riabilitazione: aperta un'inchiesta

Un uomo di 76 anni, Belfiore Allegretti, originario di Castel San Giorgio, è morto venerdì scorso in una clinica privata. Ma le cause che hanno portato al decesso sono ancora un mistero. Per questo i familiari hanno sporto denuncia e il tribunale ha sequestrato la salma per svolgere l’autopsia.

Il dramma

Allegretti – riporta Il Mattino - era stato colpito da un ictus cerebrale la scorsa estate, ma si era ripreso tanto che era stato trasferito in una struttura sanitaria dell’Agro nocerino sarnese per la riabilitazione della mano e della gamba destra, che sarebbe dovuta terminare a metà di novembre. Ma, purtroppo, venerdì scorso si è sentito male. E secondo uno dei suoi tre figli Pasquale ciò sarebbe accaduto dopo una iniezione effettuata per curare un’infezione. Di qui la denuncia ai carabinieri. Ora il cadavere si trova presso l'obitorio dell'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. L’uomo lascia la moglie Rosa e i tre figli: Pasquale, Nicola e Filomena, oltre a dieci nipoti.