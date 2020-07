Incidente mortale a Salerno, assolto l'amico che diede la moto a De Sarlo

Era accusato di omicidio stradale ma ora è stato assolto perché il fatto non sussiste. E’ stato scagionato, infatti, il ragazzo 22enne, F.G le sue iniziali, difeso dagli avvocati Giovanni Guglielmotti e Federico Conte, che nell’ottobre del 2018 prestò la sua moto (Bmw Gs 1200 R) all’amico deceduto Antonio De Sarlo nonostante, quest’ultimo, non avesse la patente A per guidarla. Per la Procura si trattò di “negligenza, imprudenza, imperizia, nonché inosservanza della normativa prevista dal codice della strada”. Il tribunale, però, non ha riscontrato una colpa nella condotta del proprietario della moto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’incidente

La tragedia si consumò nella notte tra il 13 e il 14 ottobre dello scorso anno quando De Sarlo, che indossava il casco, arrivò nel quartiere Carmine dove, in largo Annibale Sterzi, perse il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un’automobile parcheggiata. Il suo corpo fu sbalzato dalla sella e finì per terra sbattendo la testa contro lo spigolo del marciapiedi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118. Ma, purtroppo, per lui non ci fu da fare.