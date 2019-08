Morte di Gennaro Rizzo: il cordoglio di Caldoro, Fasolino ed Amatruda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Gennaro Rizzo è stato un socialista battagliero. Un amministratore legato alla provincia di Salerno ed alla sua Campagna”. Così Stefano Caldoro, già Presidente della Regione Campania ed esponente del Nuovo Psi, ricorda Gennaro Rizzo che è stato amministratore a Campagna, Presidente della Provincia di Salerno ed assessore regionale.

“Un riformista, un amico sincero un compagno per tutti” conclude Caldoro. Anche Gaetano Amatruda, socialista in Forza Italia, ricorda la figura di Rizzo “Gennaro è stato un grande socialista. Un amministratore lungimirante di Campagna, un ottimo presidente di Provincia, un assessore regionale attento e concreto”. “Un socialista vicino alla gente, un gigante della semplicità ed autentico interprete del socialismo dal volto umano. Piango - dice il giornalista - un maestro di vita, un amico ed un compagno. Gennaro era ricco di aneddoti, di insegnamenti. Non dimenticherò mai i suoi racconti, l’amore per le auto, per la vita, per la sua famiglia. I suoi insegnamenti che erano ancorati alle lealtà ed alla politica intesa come servizio”. Chiosa Antonio Fasolino “Perdiamo un uomo autentico, coerente, soprattutto libero!!! Guida e riferimento per tutti” dice il rappresentante nazionale del Nuovo Psi, legato da affetto vero a Rizzo.