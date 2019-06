Morta dopo l'operazione al femore, al Ruggi: assolti i tre medici

Assolti, perchè il fatto non sussiste, tre medici dell'ospedale Ruggi di Salerno: è quanto stabilito dal giudice monocratico della seconda sezione penale Enrichetta Cioffi del Tribunale di Salerno. I tre medici non sono responsabili della morte della donna avvenuta nell’agosto del 2012, dopo l'intervento al femore.

La decisione

Operata al femore sinistro in seguito ad una frattura, la donna, secondo le accuse, era stata dimessa con l'omissione, da parte dei medici, di indicare e prescrivere specifiche indagini che avrebbero diagnosticato l’infezione della ferita. Ma la responsabilità non risulta essere stata dei 3 sanitari che ebbero in cura la donna: i dottori, dunque, sono stati assolti.